Incidente a Vigliano, finisce fuori strada e dall'impatto rimane incastrato nell'auto FOTO

Perde il controllo della sua Ford Fiesta e finisce contro una Mercedes parcheggiata a lato strada. L'episodio è accaduto poco fa in via Milano a Vigliano. A bilancio dell'incidente un ferito, l'unico coinvolto, rimasto incastrato all'interno dell'auto che stava guidando. In suo soccorso sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il 118, mentre il traffico che al momento risulta bloccato è deviato su strade laterali. Seguiranno eventuali aggiornamenti.