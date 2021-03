Brusnengo - A vuoto due tentate truffe

Nella mattinata di ieri, lunedì, a Brusnengo, due episodi analoghi nei quali un giovane, qualificatosi come tecnico dell’acquedotto, ha cercato di introdursi nell’abitazione di anziane, giustificando l’accesso per la lettura del contatore.

In entrambi i casi, il tentativo è andato a vuoto per la prontezza di spirito delle vittime, due donne ultraottantenni che non hanno fatto entrare lo sconosciuto. Del caso si stanno occupando i Carabinieri della caserma di Masserano - subito allertati dalle stesse residenti che hanno fornito concreti elementi - i quali hanno ricostruito gli episodi e raccolto i primi elementi utili per il prosieguo delle indagini.