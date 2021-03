Croce Rossa Biella, nuovi corsi BLSD salvavita per Soccorritore Laico

La Croce Rossa di Biella da molti anni tiene corsi BLSD (Basic Life Support Defibrillation) che hanno l’obiettivo di aumentare le probabilità di sopravvivenza delle persone che vanno in arresto cardiaco. Ormai l’arresto cardiaco è considerato la prima causa di morte in Europa e per questo motivo il Primo Soccorso non può più essere una prerogativa esclusiva degli operatori sanitari.

Sempre una maggiore importanza ha assunto quindi la figura del Soccorritore Laico (operatore non-sanitario), in quanto può praticare manovre salvavita in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Di conseguenza il corso proposto è di fondamentale interesse per chiunque operi a stretto contatto con il pubblico anche al di fuori dell’ambito lavorativo, ad esempio per chi fa parte di associazioni e società sportive, anche dilettantistiche o di volontariato.

Il corso per il nuovo operatore ha una durata di 4 ore e consiste di una parte teorica e di una parte pratica, in cui vengono insegnate le principali manovre salva-vita e l'utilizzo del Defibrillatore. Alla fine del corso è previsto un esame finale ed il rilascio di un brevetto abilitante all'uso del DAE. Le nuove date sono sabato 20 marzo (dalle 14.30 alle 18.30) e sabato 27 marzo (dalle 8.30 alle 12.30). Per ragioni organizzative l’iscrizione deve essere fatta entro l'8 marzo per la data del 20 e entro il 12 marzo per la data del 27. Affrettatevi perché per garantire il rispetto delle norme anti-Covid i posti sono pochi!

Per informazioni e prenotazioni a una delle due date scrivi ablsd@cribiella.it oppure chiama il 335 7463132. Saremo a tua disposizione! Il tempo è prezioso, con le tue mani puoi fare la differenza.