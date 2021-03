Auser Cossato e Alpini in campo per le persone in difficoltà

Proseguono le attività dell'Auser Cossato. Nei giorni scorsi, i volontari guidati da Marco Abate si sono attivati per distribuire 60 confezioni di pennarelli alla Scuola per l'Infanzia della Masseria. Ma non solo: pandori, panettoni, scatoloni con scatolette e cibarie sono state donate a diverse associazioni del nostro territorio.

In campo anche gli Alpini di Cossato/Quaregna che, insieme al capogruppo Sergio Poletto, hanno consegnato all'Auser derrate alimentari, che molto presto verranno offerte alle persone e famiglie in difficoltà.