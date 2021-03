Piemonte in zona arancione: rinviato il corso di nordic walking del Fondo Tempia

Con il ritorno del Piemonte nella cosiddetta zona arancione, sono cambiate le disposizioni anti-contagio in vigore. Per questo il corso di nordic walking, la cui partenza era prevista per venerdì 5 marzo, è stato rinviato. Lo spostamento sarà di almeno due settimane, quelle in cui la nostra regione manterrà lo stesso status provocato dall’andamento della pandemia.

Le iscrizioni già raccolte – e arrivate in gran numero – restano valide. Data la richiesta, il Fondo Edo Tempia e l’istruttrice Fiorella Giarrizzo stanno studiando un modo per accontentare tutti coloro che vogliono provare questa disciplina nata in Scandinavia, che mescola i benefici della camminata con i movimenti tipici dello sci di fondo. Per qualsiasi informazione extra è possibile rivolgersi al numero 340.8733869 o scrivere alla casella di posta elettronica 65fiorella@gmail.com.