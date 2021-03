Seab, Confesercenti: “Stop al recupero crediti sull'acconto Tarip 2020”

Nel febbraio appena trascorso molti ristoratori e baristi di Biella hanno ricevuto una telefonata da Cerved, la società di servizi incaricata da Seab per il recupero del credito relativo all'acconto della tariffa rifiuti 2020.

Un'iniziativa totalmente inopportuna secondo Confesercenti Biella che, ieri, lunedì 1 marzo, ha convocato una conferenza stampa per denunciare la situazione. “Gli esercenti ricevono quest'acconto a febbraio 2020, – ricostruisce la vicenda il presidente Angelo Sacco – con un aumento del 30% rispetto al 2019, poi arriva il Covid e le chiusure. Il 28 luglio 2020, con delibera adottata all'unanimità, il consiglio comunale di Biella stabilisce che la Tarip 2020 debba essere uguale a quella 2019 e che eventuali conguagli maggiori siano spalmati nel triennio 2021-2023. Nel dicembre 2020, con quasi un anno di ritardo rispetto alla chiusura dell'esercizio, Seab conteggia il saldo 2019: dal raffronto tra la Tarip 2019 e l'acconto 2020 risulta un aumento finale del 20%, una situazione contraria alla delibera citata di luglio 2020”.

Dati alla mano, Confesercenti rileva che l'azione di Seab sia inusuale. “Il recupero dei crediti si fa su poste certe e definite, – argomenta Sacco – mentre in questo caso si chiede il pagamento dell'esercizio 2020, che non è ancora stato chiuso, e, durante il quale, queste attività sono state chiuse per mesi, hanno fatturato il 50% in meno e non hanno prodotto rifiuti. Seab non può scaricare i suoi problemi finanziari sugli esercenti ”.

Su queste premesse, Confesercenti fonda le proprie richieste. “Chiediamo - precisa il presidente – che i conteggi della Tarip 2020 vengano chiusi il prima possibile allo scopo di verificare se la stessa è congrua rispetto al servizio reso nell'anno delle chiusure, e, fino alla definizione di questi conteggi, la sospensione del recupero crediti”.

Le richieste di Confesercenti riguardano anche il Comune di Biella. “Nel 2020 – ricorda Sacco - la città di Biella ha contribuito con 130 mila euro alla chiusure delle nostre attività, cifra che ha significato 100 euro per ogni azienda , quindi un importo che non ha risolto il problema. Il comune, però, ha un importante avanzo di amministrazione, e si parla di un tesoretto di 1 milione di euro che potrebbe utilizzare per morigerare gli effetti della Tarip. Sapendo che il comune ha intenzione di intervenire in questo senso, ribadiamo la richiesta di interrompere il recupero crediti fino al realizzarsi di queste opere di compensazione, e chiediamo allo stessa amministrazione di Biella una congrua dotazione per sistemare, in quota parte in base alla fatturazione ed ai giorni di chiusura, le Tarip 2020”.

Fa eco al presidente Confesercenti, Michelle Orsalla, segretario biellese della Federazione Italiana degli Esercenti Pubblici e Turistici: “Nei mesi di chiusura del 2020, molti nostri esercenti non hanno usufruito del servizio di raccolta rifiuti, quindi è impossibile che Seab non assimili le nostre imprese a quelle che non esistono. Dobbiamo quindi ragionare con Seab e Comune di Biella per elaborare un importo della Tarip 2020 che tenga conto della delibera del luglio 2020, dei giorni e mesi di chiusura, e degli eventuali sussidi”.