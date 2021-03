Provincia, ultimi aggiornamenti sullo stato dei lavori al ponte di Crevacuore

L'alluvione verificatasi lo scorso mese di ottobre ha causato ingenti danni in tutto il Biellese. A Crevacuore, in particolare, il torrente Strona ha irrimediabilmente danneggiato il rilevato stradale di accesso al ponte al confine tra la Provincia di Biella e la Provincia di Vercelli in località Cartiera sulla Provinciale 200, rendendo il ponte stesso inaccessibile.

“Il ripristino dei collegamenti tra Valsessera e Valsesia richiede interventi molto complessi – spiega la Provincia di Biella in una nota stampa - che hanno necessitato di preventive fasi di indagini conoscitive, idrauliche, idrogeologiche e strutturali, al termine delle quali sono state redatte delle ipotesi progettuali sulla base delle quali è stato individuato il percorso amministrativo e realizzativo per addivenire nel minor tempo possibile e nel rispetto della normativa al ripristino della transitabilità sulle arterie danneggiate dall'alluvione”.

Gli interventi riguardano nello specifico la Provinciale 200, al ponte sul torrente Strona, in località ex cartiera, nel comune di Crevacuore. “Attualmente la strada di accesso è chiusa – si legge - e occorre intervenire non soltanto nella ricostruzione del rilevato stradale di accesso al ponte, ma anche sull'alveo del torrente, che è stato significativamente modificato dall'alluvione di ottobre 2020, nel consolidamento delle fondazioni del ponte esistente e per il successivo adeguamento idraulico del ponte previa rilocalizzazione dei fabbricati della ex cartiera. Fino alla completa esecuzione di questi interventi, la transitabilità del ponte dovrà essere regolata, per ragioni di sicurezza, da un sistema di monitoraggio idraulico, che ne inibirà con un semaforo l'utilizzo in condizioni di criticità meteorologica o idraulica. Il costo stimato per il ripristino ammonta a 650mila euro”.

Il secondo intervento riguarda la Provinciale 235 per la quale è stato redatto il progetto di ricostruzione del rilevato stradale, in sponda destra del torrente Sessera, compreso il consolidamento delle difese spondali all'altezza della galleria di Azoglio. “Sulla Provinciale 235 il transito è attualmente consentito, ma questo intervento è comunque prioritario in quanto, con l'inaccessibilità del ponte di Crevacuore, la strada è l'unico collegamento tra Valsessera e Valsesia e occorre scongiurare il rischio che la Valsessera possa ritrovarsi isolata con i soli accessi da Roasio e da Sostegno – sottolinea la Provincia - Il costo stimato per l'intervento ammonta a 750mila euro. Per entrambi gli interventi sono in corso di definizione con la Regione Piemonte le procedure autorizzative e il reperimento delle disponibilità finanziarie”.