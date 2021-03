Novità a Miagliano tra fibra ottica e attivazione dello Sportello Online

Novità per i cittadini di Miagliano. È attivo lo Sportello Online: si tratta di una funzionalità che permette un accesso rapido ed unificato ai servizi digitali erogati dal Comune. Cliccando sul sito del Comune è possibile presentare le istanze relative ai servizi suddivise per categorie e aree tematiche. L’istanza presentata attraverso lo Sportello on line è completamente sostitutiva della presentazione in formato cartaceo, come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale.

Inoltre è arrivata in paese la fibra ottica come comunica la stessa amministrazione sul proprio sito: “Il progetto di sviluppo nel comune di Miagliano ha previsto il collegamento in modalità FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) e FWA (Fixed Wireless Access) di diverse centinaia di unità immobiliari, che possono da oggi usufruire di una rete moderna, all’avanguardia e “a prova di futuro”, perché capace di abilitare tutte le tecnologie finora esistenti. La connessione a banda ultra larga firmata Open Fiber dà la possibilità di svolgere attività anche su più dispositivi, connessi contemporaneamente alla rete di casa. E non è tutto: le connessioni in fibra ottica permettono di implementare i sistemi legati alla domotica centralizzando in un unico impianto tutti i segnali. Si ottengono così prestazioni elevate e un notevole risparmio economico. Per attivare il servizio, i cittadini possono quindi rivolgersi a un operatore partner di Open Fiber, dopo aver verificato la copertura del proprio indirizzo e civico. Per effettuare tale test è possibile accedere al sito di Open Fiber, dove, nella sezione verifica copertura, è possibile controllare se la fibra è disponibile al proprio civico e consultare l’elenco completo degli operatori partner con le relative proposte di piano tariffario”.