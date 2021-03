5x1000 a LILT Biella: il futuro della salute passa anche da una semplice firma

Anche quest’anno, con la Campagna 5x1000, LILT Biella chiede alla popolazione di rinnovare la fiducia nell’Associazione attraverso un piccolo gesto che non costa nulla ma che può fare davvero la differenza nella lotta contro il cancro.

Una lotta che può essere combattuta ogni giorno seguendo corretti stili di vita, periodicamente sottoponendosi a visite di diagnosi precoce e sostenendo i servizi di prevenzione, e una volta all’anno devolvendo il proprio 5x1000 a LILT Biella. Il 5x1000 rappresenta una quota dell'imposta IRPEF (l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), che lo Stato italiano distribuisce tra enti che, senza scopo di lucro, sviluppano e promuovono attività di interesse generale, volontariato o ricerca scientifica e per i quali il 5x1000 rappresenta un aiuto fondamentale. Destinarlo è semplicissimo: attraverso la dichiarazione dei redditi, compilando la scheda allegata al Modello 730 o al Modello PF, oppure (per chi non è tenuto alla dichiarazione) attraverso la compilazione della scheda allegata al CUD indicando il Codice Fiscale dell’ente scelto.

È il Presidente di LILT Biella, Dott. Mauro Valentini, a ricordarci cosa è stato possibile fare grazie alle donazioni provenienti dal 5x1000 degli anni precedenti: “Le donazioni provenienti dalla firma del 5x1000 ci permettono di perseguire la nostra mission principale, cioè salvare vite attraverso la prevenzione e la diagnosi precoce, ma anche di migliorare notevolmente la qualità della vita di tutte quelle persone che, dopo la malattia, devono affrontare un percorso di riabilitazione spesso lungo e faticoso. Non meno importante, accogliere ed aiutare coloro che hanno raggiunto uno stadio avanzato della malattia. Firmare per il 5x1000 a favore di LILT Biella significa sostenere i servizi che l’Associazione offre da più di 25 anni alla popolazione biellese e permetterci di migliorare ancora”.

Tutti possiamo davvero fare la nostra parte: attraverso i corretti stili di vita, le sane abitudini quotidiane e grazie a una semplice firma sarà possibile cambiare il futuro della salute, per un futuro senza cancro. Codice Fiscale LILT Biella 90033250029 #cambialasalute Per maggiori informazioni: 015.8352111 - www.5x1000.liltbiella.it