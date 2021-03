Virtus, sbancato anche il terreno piacentino di Gossolengo. Stefania Mo 20 punti

La Prochimica Virtus Biella vince ancora. 3-1 il finale a Gossolengo nella quinta giornata di Campionato B1 Girone A. “Non dimentichiamo mai che le nostre ragazze mettono la borsa in macchina la mattina quando escono di casa, lavorano tutto il giorno e poi vengono in palestra la sera”. Queste la parole a fine gara di coach Colombo, la testimonianza che giocare a volley in B1 è tanta passione e professionalità.

Ma la gioia di questa sera, oltre la vittoria, è vedere in campo l’esordiente Alice Marzanati eletta poi a fine gara MVP della partita. Nei suoi occhi tutta la genuinità dell’età, la freschezza di una ragazza il cui merito è quello di amare la pallavolo. E da tutti noi nerofucsia si alza in concerto un “Brava Marza continua così”. Senza Diego, rientrante a mezzo servizio per un problema alla caviglia e Zecchini, ai box per motivi precauzionali, tocca alla 18enne Alice Marzanati esordire in B1 con la maglietta nerofucsia.

Ed è anche la prima volta in questo Campionato che la Virtus gioca quattro set: tutte vittorie e la sconfitta con Lilliput, finora erano sempre terminate col secco 3-0. Non cambia nulla perché le ragazze di coach Colombo portano a Chiavazza altri tre punti per la classifica.

La cronaca. Approccio ottimo per la Prochimica Virtus Biella che piazza subito un ottimo 4-1 e 8-2. Poi il match ritorna su binari paralleli con le piacentine a mettere il muso avanti 15-13 e successivo 20-18. La Virtus va in battuta con capitan Mariottini e piazza un fantastico allungo finale con un break di 5-0. Il set termina 25-22 con il punto dell’opposto Stefania Mo. La ripartenza ricalca la stessa riga precedente con le biellesi nuovamente avanti 9-4. Proprio con la giovane Marzanati in battuta la Prochimica vola sul 21-10 dopo il tentativo di recupero di Gossolengo (10-13). La ricezione di casa soffre molto. Sul 22-11 Mariottini e Mo si accomodò a in panchina, spazio a Graziola e Frascarolo.

Troppa disparità sul parquet e la Virtus i porta sul 2-0 con il parziale di 25-13 a suo favore. Busa Foodlab non ha nulla da perdere e tutto da guadagnare e allora nel terzo set prova la rimonta. Subito avanti 5-2 le virtussine sbagliano qualche attacco di troppo e la difesa si apre alle sbracciate casalinghe. Sul 10-5 Gossolengo, coach Colombo ne parla su con il suo sestetto. Cambia poco fino al 16-10 casalingo, poi la Biella spinge a fondo sull’acceleratore e come una formichina si riporta a -2 per il 19-17, ma non basta, il finale è per Busa che accorcia le distanze.

Quarto set con inizio a favore delle ospiti che si portano subito sul 7-3. E da quello momento Stefy Mo prende la squadra per mano portandola al 14-9. Poi il bandolo della matassa passa nelle mani piacentine che recuperano terreno fino a soffiare sul collo nerofucsia per il 17-18. È lotta all’ultimo sangue ma dalla piccola Arena di Gossolengo esce vincitrice la Virtus.

L’intervista a coach Colombo “Il terzo set doveva andare come il secondo. Le abbiamo rimesse in partita con una sommatoria di errori forse dovuti al calo mentale. Queste partite non sono mai semplici. Diverso per l’esordiente Marzanati che non ha battezzato la gara ed è rimasta concentrata su sè stessa. Non ha peccato di superficialità. Stiamo aspettando Diego che pian piano ritroverà sè stessa. Non dimentichiamo mai che le nostre ragazze mettono la borsa in macchina la mattina quando escono di casa, lavorano tutto il giorno e poi vengono in palestra la sera”.

Busa Foodlab Gossolengo-Prochimica Virtus Biella 1-3

Parziali: 22-25, 13-25, 25-18, 22-25.

Prochimica Virtus Biella: Graziola, Mariottini 1, Baratella (L), El Hajjam 10, Walther, Frascarolo, Fragonas 8, Mo 20, Diego, Marzanati 10, Mainini (L), Fornara 14. Allenatore: Colombo.

Busa-Foodlab Gossolengo: Traversoni (L), Cobbah 17, Zambelli, Cattaneo 6, Chinosi 17, Antola, Cambiati, Trabucchi 2, Sacchi, Donida 8, Scarabelli. All. Codeluppi.