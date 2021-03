Sette medaglie per la La Marmora-bonprix nell’artistica maschile e ritmica

Proseguono le gare per la Società Ginnastica La Marmora-Bonprix e con questi per ora ottimi risultati. Sabato mattina a Vercelli si è svolta la seconda prova del Campionato regionale individuale Gold di Artistica maschile della categoria Allievi. Hanno gareggiato ai sei attrezzi come per la prima prova ed il tecnico Jacopo Vercellino, coadiuvato da Federico Pozzato, si è dimostrato soddisfatto della loro condotta di gara e dei miglioramenti nei punteggi ottenuti. Infatti i tre ginnasti che hanno gareggiato nella seconda fascia d’età, hanno conquistato tutti e tre i gradini del podio, Filippo Brazzale ha vinto seguito da Vittorio Piccolo che ha conquistato la medaglia d’argento e da Edoardo Garrione con quella di bronzo. Non da meno si è comportato nella terza fascia d’età Andrea Stomboli che ha riconquistato per la seconda volta la medaglia d’argento. Che cosa si poteva chiedere di più ai ginnasti lamarmorini? Tutti e quattro hanno conquistato il diritto di proseguire il Campionato a livello interregionale in una competizione che si svolgerà a metà aprile a Mortara.

La gara è proseguita con i ginnasti che hanno partecipato alla prima prova del Campionato individuale Silver. Nel livello B si è presentato alla sua prima gara Fortunato Fusca che si è classificato sesto nella seconda fascia d’età degli allievi. Nel livello C il ginnasta Federico Busi ha conquistato la medaglia d’oro nella terza fascia allievi mentre nello stesso livello ma nella categoria Junior di prima fascia Akim Cappuccio è giunto quarto ai piedi del podio. Infine nel livello D nella seconda fascia d’età della categoria Allievi ancora una medaglia, questa volta di bronzo per Shimi Amine che completa il panorama dei risultati dei lamarmorini.

A Chivasso intanto è iniziata l’attività agonistica per la Ritmica e la La Marmora-Bonprix si è presentata al Campionato di Serie D del livello E con la squadra formata da Camilla Ferraris, Alice Livelli, Cecilia Medri e Virginia Spicuglia. Le ginnaste campionesse italiane uscenti mentre hanno eseguito gli esercizi individuali e di coppia con una precisione che denota il raggiungimento della preparazione quasi ottimale, sono incorse in diversi errori nell’esercizio d’insieme che non ha permesso loro di vincere una gara che era alla loro portata e si sono dovute accontentare della medaglia d’argento.

Questo risultato non è certo da disprezzare, dicono le tecniche Gianna Cagliano e Silvia Bozzonetti, ma era sufficiente un errore in meno per permettere alle ginnaste lamarmorine di salire sul gradino più alto del podio. Nel prossimo weekend scenderà in campo l’Artistica Femminile con la prima prova del Campionato nazionale di Serie B e con il Campionato Silver regionale della categoria allieve.