Pichetto ha giurato a Palazzo Chigi: “Da Mise impegno per contrastare crisi imprese da Covid” FOTO e VIDEO

Ha giurato questo pomeriggio, lunedì 1° marzo, alle 15, alla presenza del premier Mario Draghi, il viceministro allo Sviluppo Economico Gilberto Pichetto Fratin.

"Ho partecipato con emozione ed orgoglio al giuramento di oggi a Palazzo Chigi per assumere l'importante e delicato ruolo di viceministro allo Sviluppo economico - ha dichiarato il neo viceministro - E' un onore far parte di un governo che, come ha ben spiegato il nostro presidente Berlusconi, nasce in una prospettiva di responsabilità nazionale e per contrastare la grave crisi economica, sanitaria e sociale innescata dall'epidemia di Covid-19. Dallo Sviluppo e economico avrò la possibilità di prendere coscienza e toccare con mano le difficoltà in cui si dibatte il nostro tessuto imprenditoriale, sia piccolo e sia grande, ma allo stesso di poter lavorare insieme al ministro Giorgietti per attivare tutte quelle misure tali da contrastare l'attuale crisi. Una grande responsabilità, quella che oggi ho assunto, e che come ho sempre fatto nella mia vita politica assolverò ponendo al centro gli interessi dell'Italia e degli italiani".

Subito dopo il giuramento, il viceministro si è recato presso il Ministero per prendere possesso dei propri uffici ed iniziare ad operare.