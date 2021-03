Azzeramento cariche Protezione Civile comunale, Biella al Centro interroga il sindaco

In seguito alla riorganizzazione delle mansioni dei volontari della Protezione Civile comunale di Biella da parte del sindaco Claudio Corradino (leggi qui) anche i consiglieri comunali di Biella al Centro hanno depositato un'interrogazione.

Nel documento i membri delle liste Buongiorno Biella, Le Persone al Centro e Lista Civica Biellese scrivono all'amministrazione per chiedere il motivo di "tali sollevamenti d’incarico nei confronti dei volontari in questione, a fronte dell’esercizio di un organo comunale che si è costituito, formato e aggiornato negli anni, dando prova di competenza d’intervento in diverse circostanze; per conoscere le eventuali nuove strategie o visioni organizzative del Gruppo di volontariato della protezione civile del Comune di Biella e per rendere note le nuove figure eventualmente individuate e i compiti loro assegnati".