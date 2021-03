Oroscopo di Platone: Cosa ci dicono gli astri in marzo

Il marzo del proverbio che lo vuole pazzerello si contraddistingue per il suo “umore” altalenante, che passa dalla pioggia torrenziale alle più belle giornate primaverili.

Non a caso i giorni più freddi della primavera sono gli ultimi tre del mese, la leggenda popolare parla di un marzo stanco di non essere considerato alla stregua dei suoi colleghi. Un tempo il mese aveva solo 28 giorni ma per vendicarsi di una vecchietta che, come gli altri, lo aveva sottovalutato, decise di scatenare tutta la sua rabbia meteorologica nei tre giorni presi in prestito da aprile.



Marzo ha dato i natali a molti personaggi importanti, come Vincent Van Gogh, Albert Einstein, Pier Paolo Pasolini, Anna Magnani, Quentin Tarantino.

ARIETE

Dal 21 marzo al 20 aprile

DENARO E LAVORO. La voglia di evasione e di tentare la fortuna non produce risultati se non è suffragata dal buon senso e dal ragionamento. Non serve cercare lontano ciò che si trova alla vostra portata...e molto più vicino di quanto pensiate. Chi cerca trova, ma solo se si sa...ciò che veramente si vuole trovare. Nel breve i rapporti di lavoro si faranno più scorrevoli a tutto vantaggio della produttività ma dovrete evitare di fare passi avventati. Non abbiate troppa fretta e agite solo dopo aver riflettuto a lungo e con calma.

AMORE E ARMONIA. AMORE E ARMONIA. Lasciate che il vostro cuore veda ciò che la mente si rifiuta di riconoscere. Un sentimento reciproco è alla vostra portata. Agite in sintonia senza bisogno di prendere accordi ma non riponete aspettative esagerate rispetto alla persona desiderata.

BENESSERE E SALUTE. Le persone di casa vi stuzzicano con allegria ma la vostra suscettibilità non accetta di buon grado questa situazione, provocando qualche diatriba esacerbata da un senso di malessere generale dovuto a dolori, probabilmente alle articolazioni, non forti ma piuttosto fastidiosi.

LEONE

Dal 23 luglio al 23 agosto

DENARO E LAVORO. L'entusiasmo da voi profuso con prodigalità rischia di essere vanificato dall'indecisione di chi dovrebbe invece saper prendere decisioni giuste e strategiche. Pensiero positivo nei vostri confronti da parte di una persona dalla quale, ve lo aspettavate. Qualcuno vi appoggia e vi stima per il lavoro svolto anche se, sembra non aver capito quali siano le vostre reali intenzioni. Non fatevi troppo influenzare da inutili discussioni, procedete sulla vostra strada. Se avrete fiducia nel vostro operato, la tenacia e la costanza saranno premiate.

AMORE E ARMONIA. Periodo con momenti di relax e incontri interessanti magari con vecchi amici o conoscenti …trascurati. Se riuscirete a trovare il giusto equilibrio si apriranno orizzonti…inaspettati!

BENESSERE E SALUTE. Vivete molto bene ma in una vostra dimensione, cercate di rammentarvi che il fatto che godiate di una buona salute di per sé non è un motivo sufficiente per abbassare le difese ed impigrirsi tralasciando la prevenzione.

SAGITTARIO

Dal 23 novembre al 21 dicembre

DENARO E LAVORO. Se riuscirete finalmente ad affrontare gli impegni con rigore e perseveranza, sarete premiati e maggiormente apprezzati. Imparate a riflettere ed a mettere in pratica i buoni consigli. L’aiuto dei superiori o dei compagni di lavoro è imprescindibile, però vi costringe ad adattarvi ai loro ritmi. Non lasciatevi travolgere dagli eventi e reagite con prontezza. Gli astri vi sostengono nell’apportare cambiamenti importanti alla vostra professione, a condizione di muoversi con calma e ponderazione.

AMORE E ARMONIA. Periodo propizio per incontri divertenti che vi consolano delle passate delusioni. Approfittatene per trovare una persona meritevole ed affidabile. I battibecchi sono normali in una relazione ma vanno risolti e superati cercando di non dare troppo ascolto a chi parla senza sapere.

BENESSERE E SALUTE. Arrestate questo periodo di letargo e ritrovate l’entusiasmo del passato, presto vedrete che i problemi che vi assillavano, si risolveranno. Il malumore e la svogliatezza vi tolgono energia e positività. Ricominciate da capo.

TORO

Dal 21 aprile al 20 maggio DENARO E LAVORO. Sul lavoro o nello studio vi apprezzano e vi incoraggiano però nessuno fa il minimo sforzo per venirvi incontro e sostenere i vostri sforzi. Portate avanti, con la stessa intensità e grinta che vi contraddistingue, gli impegni di tutti i giorni. Insistere è testardaggine ma perseverare è indice di determinazione e prima o poi….premia! Attenzione ad accettare consigli, di un falso amico. AMORE E ARMONIA. Le attenzione del partner vi avvolgono come in un caldo abbraccio, sappiate apprezzarle. Pieno accordo su cosa fare e soprattutto, su come farlo. I cuori solitari, grazie alla confluenza astrale, faranno faville. BENESSERE E SALUTE. Esiste una panacea, efficace e priva di effetti collaterali, molto ben conosciuta ai nostri avi, una ricetta semplice ma fondamentale: la felicità è l’equilibrio dell’universo. La saggezza ci viene tramandata dai nostri antenati i quali raccontavano che il corpo umano si tiene in equilibrio con la felicità e, ogni volta che questa viene a mancare, insorgono i disturbi e le malattie. Adottatela…vi sorprenderà! VERGINE

Dal 24 agosto al 22 settembre DENARO E LAVORO. Prendete atto della situazione, accoglietela e adeguate il vostro atteggiamento. Riuscirete a perseguire il vostro obiettivo con scaltrezza se agirete avvedutamente. Accettate i consigli di chi vi circonda. Colleghi ed amici vedono la serietà con cui vi impegnate e vi aiutano o…. fanno anche di più. Possibili cambiamenti nell’area professionale. Gratifiche, da tempo desiderate, sono in arrivo. AMORE E ARMONIA. S’intravedono insoliti innamoramenti con persone mai considerate prima e piacevoli momenti di passione, in particolare con persone che non vivono nella stessa città. BENESSERE E SALUTE. Mangiate equilibrato a pranzo e poco a cena perché la salute di tutto il corpo si costruisce nel laboratorio dello stomaco. Fortificatevi con pappa reale e integratori idonei. Anche se vi piace stare in casa assecondate i voleri di chi vi è accanto, uscite di più e circondatevi di tanti amici e conoscenti, un po' di allegria non guasta mai!

CAPRICORNO

Dal 22 dicembre al 20 gennaio

DENARO E LAVORO. Non si sa bene il perché ma scegliete sempre la via più difficile….comunque, seppur con maggior difficoltà e sacrificio, riuscite a trovare la strada per conseguire l’obiettivo prefissato. Sebbene non andiate d’accordo con dei colleghi o collaboratori, ricordatevi che vi sono indispensabili per completare un progetto. Agite con “premeditata” astuzia e lungimiranza.

AMORE E ARMONIA. Non è facile capire i segnali di disponibilità del partner inoltre, un insolito disegno del destino, riporterà a galla e, in alcuni casi prepotentemente, le incomprensioni che minacciano la stabilità delle vostre relazioni. Cogliete il lato più costruttivo dei messaggi astrali e reagite con veemenza.

BENESSERE E SALUTE. Se continuerete ad essere indisciplinati sia nelle vostre abitudini alimentari che nel sottoporvi ad una vita sregolata, inevitabilmente qualche problema di salute non tarderà a presentarsi. Cambiate attitudine con solerzia.

GEMELLI

Dal 21 maggio al 21 giugno

DENARO E LAVORO. La vostra intelligenza, che già di per sé si nutre di svariati stimoli culturali, non solo si rivelerà più che mai pronta e originale, ma vi proietterà verso nuove tipologie di novità e di progresso. Fortuna, successo e protezione in tutte o, quasi tutte, le iniziative che prenderete, ma dovrete saper riconoscere quando la ruota del destino devierà, per non incappare in una brutta sorpresa!

AMORE E ARMONIA. L’attrazione può scatenarsi in situazioni impreviste, lasciate “galoppare” la fantasia e l’immaginazione. Farete tanti incontri forse non definitivi, ma pieni di magia, allegria e serenità e, quando troverete l’armonia e l’incanto, la precarietà si tramuterà in ….stabilità.

BENESSERE E SALUTE. La luna vi infonde un’energia vitale che ha bisogno di tempi lenti per rigenerarsi, a volte non riuscite a cogliere l’attimo e vi arrampicate sugli specchi per dimostrare la vostra vitalità e voglia di vivere ma le cose…stanno per cambiare!

BILANCIA

Dal 23 settembre al 22 ottobre

DENARO E LAVORO. I problemi sorti negli ultimi tempi non si possono addebitare ad altri. Un’analisi approfondita dei fatti che sono risultati negativi, vi darà una visione più completa nell’affrontare le difficoltà ed a risolverle. La fretta di concludere può influire negativamente sulla qualità del risultato. Apprezzabili miglioramenti relazionali possono aiutarvi nel vostro lavoro quotidiano. La moderazione potrà aprire la possibilità al sopraggiungere di notizie positive: contatti, opportunità, progetti, organizzazione, ma per incassare ci sarà ancora da aspettare.

AMORE E ARMONIA. Alcuni Pianeti amici indicano che è arrivato il tempo per l’amore. Approfittatene per premiare la vostra lunga astinenza affettiva e per allontanare, pacificamente, chi non….merita più. Per chi è solo si profilano intriganti e seducenti flirt con persone straniere o lontane.

BENESSERE E SALUTE. Ottimo periodo per un progetto che vi consentirà di guadagnare maggiore autonomia finanziaria. Integrate la dieta con olii naturali, noci, mandorle e lievito di birra, fonte di vitamine e preziosi oligoelementi.

ACQUARIO

Dal 21 gennaio al 19 febbraio

DENARO E LAVORO. Imprevisti e difficoltà, però avete un progetto nel cassetto che è il momento di tirar fuori perché può dare un senso a tutti questi grattacapi. Sappiate cogliere il meglio che ogni singola giornata può donarvi. Il periodo è contrastato, alti e bassi con possibili contrattempi imprevisti che però, potrete attenuare, attingendo a piene mani alle vostre… risorse nascoste. Si avvicina una buona occasione insperata, forse una vincita oppure un lascito.

AMORE E ARMONIA. Voglia di tenerezza sincera. Questo potrebbe essere il sottotitolo di tante vostre giornate, anche a causa del partner il quale, un po’ distratto dalle sue questioni di lavoro, vi fa sentire soli mentre voi siete in attese di coccole e dolcezza. Se la situazione perdura più del dovuto fatevi sentire, non c’è niente di male a esplicitare le proprie necessità, la schiettezza innanzitutto.

BENESSERE E SALUTE. Periodo contraddittorio e mai noioso, grandi slanci e veri colpi di fortuna si alterneranno a malumori e improvvise chiusure. Limitate i grassi e ricordate che tutto quel che non si mangia….fa bene alla salute!

CANCRO

Dal 22 giugno al 22 luglio

DENARO E LAVORO. Le iniziative portate avanti con dedizione non incontreranno crisi ma le cose fatte con superficialità o furbizia avranno molti problemi. Avete una gran voglia di applicare più tecnologia negli affari o nella finanza; l’automazione applicata ad un’operazione efficiente ne ingrandirà l’efficienza, ma l’automazione applicata ad un’operazione inefficiente, ne ingrandirà solo l’inefficienza. Potrebbe arrivare un guadagno insperato o un eredità o una vincita. Siate lungimiranti e non divulgate la notizia ai quattro venti, suscitereste gelosia e rancore.

AMORE E ARMONIA. I rapporti di amore e di amicizia che poggiano su basi stabili troveranno nuovi slanci. Non sarà così per le unioni vacillanti. Il partner vi chiede pazienza e come al solito, lo ascolterete.

BENESSERE E SALUTE. Correte troppo e in continuazione, tutti i giorni, per raggiungere un traguardo dopo l’altro, svuotando la riserva naturale di energie del vostro corpo con le conseguenze che ben conoscete: stanchezza, irritabilità, ansia e debolezza. Non perdete mai di vista l’obiettivo delle due “grazie” di cui è priva la maggioranza degli uomini e, di cui essi non apprezzano il valore: la salute e il tempo libero.

SCORPIONE

Dal 23 ottobre al 22 novembre

DENARO E LAVORO. Potete intraprendere azzeccate e redditizie trattative, non spaventatevi di qualche situazione apparentemente ingarbugliata, siete padroni della situazione. Ricordatevi che il mondo degli affari è costruito sull’egoismo, sulla vanità e soddisfazione personale, se non sapete o non potete riconoscervi…lasciate perdere! Troppa sensibilità nuoce, dovete imparare ad essere più…menefreghisti.

AMORE E ARMONIA. La felicità forse è in arrivo ma saperla cogliere non sempre è facile. Guardate con occhio critico e attento, l’occasione che il destino vi propone. Tutto dipende da come vi proporrete e da ciò che direte.

BENESSERE E SALUTE. Dopo le ultime vicissitudini vi siete un po’ impigriti e fiaccati, la tendenza è quella di indulgere a serate casalinghe a base di rassicuranti affetti familiari e “morbida” musica da ascoltare. Il benessere e la salute sono valori importanti, ma non passate troppo tempo nel tenerli sotto controllo altrimenti, rischierete di non avere più tempo a disposizione, per goderveli.

PESCI

Dal 20 febbraio al 20 marzo

DENARO E LAVORO. Nell’ambiente lavorativo qualcuno sembra intenzionato a realizzare tutte le vostre idee….forse è un po’ esagerato, comunque grazie a un’osservazione azzeccata, riuscirete a conquistare la fiducia di chi deve prendere le decisioni e tutto andrà in porto come desideravate. Rammentate che i dubbi hanno senso soltanto quando sono concreti. Non è nell'immediato che si ottengono i risultati migliori ma solo con la tenacia e la caparbietà, lottando con costanza e perseguendo gli obiettivi a tutti i costi.

AMORE E ARMONIA. Momento d’incertezza, chi vi piace non si sbottona ma non demordete, l’ala protettiva del vostro Cielo, si stende su di voi creando molteplici opportunità per ritrovare feeling e ristabilire complicità.

BENESSERE E SALUTE. Per una volta potete seguire i vostri ritmi. Abbondate con pesce e soia, fate movimento fisico e bevete molta acqua oligominerale. Non preoccupatevi oltremisura di piccoli malesseri, ma riflette che una salute precaria, è solo la coscienza acuta di avere un corpo.

