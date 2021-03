Da Mag Gelato praline e cremosi belli da vedere e buoni da mangiare FOTO

Belli da vedere e prelibati da mangiare.

Questi sono le praline ed i cremosi che trovi da Mag Gelato Biella: un'idea sfiziosa per una pausa dal lavoro, una merenda, un dopocena e per qualsiasi altro dolce momento.

Le praline di Mag sono deliziosi bon-bon con un cuore di gelato artigianale al gusto che preferisci, ricoperto da goloso cioccolato bianco, al latte, con nocciole, fondente.

I cremosi sono bicchierini di gelato in mono-porzione, resi golosi da decorazioni di frutta o cioccolato. “Il cremoso ha una preparazione più complicata – spiega il titolare Matteo Borsari – perchè, in alcuni casi come quello al tiramisù ed al bacio di Massera, si prepara su più strati con 4-5 ingredienti”.

Puoi gustare il cremoso in tanti sfiziosi gusti come cioccolato bianco e pistacchio, caramello, limone, fragola, frutti di bosco, mango, e, quello che va per la maggiore, mango con una salsa di lamponi freschi preparata dallo staff di Mag anche senza glutine e latte.

Il cremoso è la conclusione ideale per una cena tra amici, come dice Matteo Borsari: “E' il giusto pensiero da portare a cena nel nostro termobox rotondo dotati di fori che rendono bella la confezione regalo. Ma anche, quando possibile, da gustare tranquillamente seduti in gelateria al posto del classico gelato".

Puoi gustare le golose praline e gli squisiti cremosi a Biella, in via Bertodano 7 (tel. 0153700747; Facebook @GelatoMag Biella·Yogurteria ; Instagram @mag_gelatobiella).

Con il ritorno in zona arancione attivo l'asporto ed il servizio di consegna a domicilio.