Train(ing) to the Future: un progetto formativo che pensa ai giovani

Prosegue il progetto Train(ing) to the future, che vede il coinvolgimento di un ampio partenariato: oltre alla Provincia di Biella (Capofila) e ad ANCI Piemonte, sono 19 i Comuni biellesi che partecipano in qualità di partner: Biella, Brusnengo, Camburzano, Cavaglià, Cossato, Magnano, Mongrando, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Pettinengo, Ronco Biellese, Sagliano Micca, Sala Biellese, Sordevolo, Tollegno, Valdilana, Villa del Bosco, Viverone.

L'iniziativa è finanziata da Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare - Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, nell'ambito di un bando a sostegno di attività volte alla partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica dei territori.

Il progetto prevede l'organizzazione di workshop dedicati a tematiche rilevanti e d'attualità e, proprio perché pensato nell'ambito di un bando volto a incentivare la partecipazione dei giovani alla vita politica, tiene conto anche dei giovanissimi studenti delle scuole superiori.

Il primo incontro per gli studenti si terrà venerdì 5 marzo 2021 e coinvolgerà alcune classi dell'I.I.S. "G. e Q. Sella", che ha aderito all'iniziativa, e verterà sul tema "l'Europa ai giovani".L'Europa è un argomento rilevante a tutti i livelli in ottica di sviluppo dei territori. Parlare ai giovani della partecipazione attiva alla vita della comunità non può prescindere da un approfondimento sul contesto più ampio, quello europeo appunto, in cui ci si trova ad agire e con cui è necessario confrontarsi, anche per coglierne le opportunità.

La formazione, e in particolare la formazione dei giovani, è un elemento essenziale per poter affrontare il futuro con un bagaglio di conoscenze e competenze adeguate alle sfide che ci pone la società complessa in cui viviamo ed è proprio su questo aspetto che punta il progetto Train(ing) to the future.