Sicurezza, automazione e professionalità: Doppler un punto di riferimento

Quando si parla di automazione e soprattutto di sicurezza non ci si può affidare a un’azienda qualunque. Bisogna scegliere un punto di riferimento che nel corso degli anni abbia implementato i migliori sistemi di sicurezza e antintrusione, con un team d’esperti e l’uso di sistemi avanzati dal punto di vista tecnologico.

In questo settore, dove non è possibile improvvisarsi, si contraddistingue nel Nord Ovest Italiano, un’azienda che dal 1982 lavora al meglio per i suoi clienti professionisti del settore: Doppler.

Franco Campagnaro ha fondato l’azienda trent’anni fa che da sempre si è impegnata nel campo dei sistemi di sicurezza, antincendio, automazione, videosorveglianza, networking e climatizzazione fissa.

Doppler.eu nel corso degli anni, dunque, è riuscita a comprendere le esigenze delle aziende, i bisogni di tutta la filiera, contribuendo in modo attento e capillare allo sviluppo del settore della sicurezza.

Doppler: supporto dalla progettazione all’installazione

Doppler è una società che presenta un’ampia selezione di servizi nel campo dell’automazione, sicurezza, dei sistemi di antifurti, della videosorveglianza tra cui telecamere termiche e termo scanner per la rilevazione della temperatura, tornelli, lampade di emergenza. La società riesce a operare al meglio in tutti questi settori grazie a un team specializzato che è in grado di guidare il cliente verso la scelta di soluzioni ottimali e garantire supporto dalla progettazione all’installazione.

Ogni fase è seguita in modo ottimale non solo grazie alla grande professionalità del team, ma anche perché la società vanta l’impiego delle migliori tecnologie e marchi del settore della sicurezza, tra questi troviamo: Inim antintrusione, Inim antincendio, Ajax, Avs-electronics, Hikvision, General, Fadini, Benincà, Cardin, Nice, Politec, Jablotron, Venitem, Kblue, EEA, Tansa, T-sec, Concept, Paso, Zyxel.

Vediamo come funzionano nel dettaglio le novità in materia Inim e Ajax.

Doppler: i settori di specializzazione

Doppler negli anni ha realizzato un ventaglio vasto e variegato di servizi per i quali i clienti possono rivolgersi al fine di ottenere assistenza tecnica specialistica sia in loco sia da remoto, compresi anche i sopralluoghi svolti per l’installazione e la progettazione.

Il loro portfolio comprende i seguenti settori:

Videosorveglianza, tra cui telecamere termiche e termo scanner per la rilevazione della temperatura

Antintrusione: sistemi di sicurezza per abitazioni private ma anche per edifici pubblici e commerciali attraverso sistemi di antifurto via radio, nebbiogeni e barriere perimetrali.

aperture automatiche per portoni a battenti, scorrevoli, basculanti o per cancelli sia per abitazioni private che per edifici commerciali.

Sistemi di rivelazione gas e incendi.

Sistemi di diffusione sonora per eventi pubblici e privati.

Climatizzazione fissa, vrf, barriere d’aria e pompe di calore

Lampade di emergenza

Apparati attivi e passivi per il networking.

Sistemi di domotica per la regolazione e la completa gestione da remoto di tutti gli impianti elettrici della casa in ambito privato ma anche commerciale.

Tornelli

Dissuasori anti terrorismo

Doppler: Inim Prime 3.0 e Ajax in catalogo

All’interno del catalogo dei prodotti di Doppler è presente anche Inim Prime 3.0. Questo sistema si presenta come uno dei migliori dispositivi antintrusione. Inim è stato sviluppato e prodotto completamente in Italia e permette di soddisfare le esigenze anche d’impianti di medie e grandi dimensioni.

Non solo, Inim Prime 3.0 si integra al meglio anche con i nuovi sistemi di domotica.

Tra le funzionalità più significative di Prime 3.0 ci sono: la gestione e indirizzamento delle periferiche con QR Code, incremento delle uscite per esigenze nel campo della domotica, ingressi virtuali per la creazione di automatismi senza impiegare terminali fisici.

Doppler nel suo catalogo vanta anche la presenza di Ajax, che è stato riconosciuto come il sistema di sicurezza wireless più premiato d’Europa. I sistemi Ajax sono dotati di una tecnologia senza fili e unisce al contempo affidabilità e precisione, insieme a un design moderno.

Si tratta di un sistema per la protezione integrata, questo è molto reattivo e idoneo anche per riuscire ad affrontare al meglio gli attacchi esterni. Ajax è dotato di vari canali di comunicazione per riuscire a inviare le segnalazioni e con un sistema di gestione accessibile da 200 utenti e inoltre controllare anche fino a ben 250 dispositivi.

Nel suo catalogo doppler vanta anche i sistemi antincendio Inim. Novità del settore è l’app Inim Fire ideata per la gestione dei sistemi antincendio di Inim!

Inim Fire è rivolta sia ai professionisti (manutentori / installatori) che agli utenti finali (Responsabili di impianto, responsabili della sicurezza ecc.) e fornisce funzioni indispensabili per una gestione degli impianti sicura, veloce e professionale tagliate su misura per entrambe le figure.

Grazie alla sua interfaccia semplice ed intuitiva Inim Fire fornisce una visione d’insieme chiara ed immediata di quanto sta accadendo su tutti gli impianti di propria competenza, con il semplice tocco di un dito si può poi accedere a tutti i dettagli di ciascuna segnalazione.

Doppler: aggiornamento, esperienza e team esperto

Uno dei punti di forza di Doppler nel corso degli anni è stato sicuramente dettato dall’aggiornamento, dall’esperienza e dalla presenza di un team di esperti pronto a rispondere alle esigenze dei clienti nei principali settori di competenza dell’azienda.

Inoltre grazie ai corsi di Ethos Academy, l’azienda è attenta a che collaboratori e clienti siano costantemente aggiornati sulle regole e normative vigenti nei settori della sicurezza, dell’antincendio e dell’automazione

Doppler opera nel nord Ovest dell’Italia e presenta sedi a Torino, nello specifico a Venaria Reale e Moncalieri, ma anche ad Alessandria, Asti, Cuneo, Imperia e Genova. Tutte le zone sono seguite da un team di tecnici specializzati, e presentano anche un magazzino con ampia scelta di prodotti pronta consegna. Doppler si è inoltre dotata di un magazzino esterno, il Polo Logistico di Leinì (TO), pensato per chi vuole usufruire della pronta consegna e di spedizioni puntuali e veloci.

L’azienda offre personale attento a studiare soluzioni d’alto profilo e un supporto continuo anche post vendita.

Questo livello di tecnica, specializzazione e innovazione nel campo della sicurezza e automazione è stato raggiunto grazie al perseguimento di obiettivi specifici che possano aiutare i clienti ma soprattutto fornirgli soluzioni realmente efficaci.

CONTATTI:

DOPPLER SRL, via Curiel 14 – Moncalieri (To)

Tel. 0116408711 – info@doppler.eu