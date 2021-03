Mobile banking, arriva l’app che semplifica la gestione dei propri investimenti

Arriva l’app che permette di gestire e pianificare i propri investimenti, monitorare il proprio portafoglio e contattare il proprio consulente di fiducia gestendo poi online, con un semplice “tap”, le raccomandazioni di investimento ricevute. la sintesi del tuo portafoglio e delle tue gestioni patrimoniali. È la nuova app Sella Invest, che si va ad affiancare alla tradizionale app di Banca Sella per gestire i conti correnti e le carte di pagamento direttamente dallo smartphone.

Sella Invest offre Nella sezione "Investi" trovi tutte le funzionalità di cui hai bisogno per monitorare i mercati e ricercare gli strumenti finanziari di tuo interesse. Nel dettaglio puoi: ricercare Azioni, Obbligazioni, ETF, CW e Fondi; esplorare l'offerta fondi di Banca Sella tramite strumenti di ricerca avanzata; visualizzare gestire le tue liste preferiti; visualizzare i principali indici di mercato; monitorare i titoli migliori, peggiori e più scambiati dei principali mercati.

Serie di funzionalità che permettono di monitorare i mercati in tempo reale e ricercare gli strumenti finanziari di proprio interesse. È possibile negoziare in azioni, obbligazioni, Etf e covered warrant sui principali mercati e sottoscrivere più di 3mila fondi di 45 diverse società selezionate. Dall’app si può visualizzare l’andamento dei principali indici di mercato, creare liste dei preferiti da avere sempre in primo piano, controllare quali sono i titoli migliori, peggiori e più scambiati nei principali mercati di riferimento ed, infine, esplorare la le collezioni di fondi tramite uno strumento di ricerca avanzata. La schermata relativa agli investimenti è, inoltre, totalmente personalizzabile, con la possibilità di riordinare le funzionalità secondo le propria preferenze o rimuovere quelle che vengono meno utilizzate.

La nuova app permette ai clienti anche di contattare e interagire con il proprio consulente e con la banca in modo facile e veloce, gestendo online le raccomandazioni di investimento ricevute oppure richiederne di nuove.

L’app Sella Invest è rivolta sia a coloro che muovono i primi passi nel mondo degli investimenti sia ai clienti più esperti, unendo servizi e consulenza dedicati alla velocità e semplicità offerta dalle nuove tecnologie. Per offrire un’unica esperienza nella gestione del conto corrente e degli investimenti, è possibile, inoltre, accedere a Sella Invest direttamente dall’app Sella, senza autenticazioni aggiuntive e in totale sicurezza.