Intrecci d'Arte, dopo mesi di pausa ottimi risultati a Castellanza

Dopo tanti mesi di pausa, finalmente la Scuola di Danza Intrecci d'Arte scende in pista al PalaBorsani di Castellanza per partecipare all'Italian Dance Team Competition promossa da Promodanza ASC gara di interesse nazionale nelle due giornate di sabato 27 e domenica 28 febbraio. Due giornate impegnative per gli atleti ma soprattutto per gli organizzatori che, nel rispetto delle regole hanno dovuto gestire molti iscritti, molti giudici e molte ore di gara a porte chiuse senza pubblico.

Allenati dai Mestri Federali FIDS Cinzia Francesa Gherra e Mauro Fontana hanno presentato nella prima giornata di gara i loro programmi Cinzia Albione e Ascoli Maurizio nella categoria B3 con molta sicurezza e determinazione hanno sbalordito la giuria ottenendo il primo posto nel Liscio Tradizionale e il secondo posto nelle danze Standard. Domenica si sono presentati davanti alla giuria del Palasport di Castellanza Rachele Artuffo e Alessio Costanzo nella categoria B3 al loro esordio di coppia nella Competizione di Liscio Tradizionale, con molta precisione nella loro esecuzione del programma federale sono saliti sul podio al primo posto e a un meritato secondo posto nella competizione delle danze standard.

Nelle sale del Paladanza Intrecci d'Arte in via Pietro de Mosso 31 a Chiavazza continuano gli allenamenti anche per gli atleti agonisti di danza moderna, danza classica e hip hop in preparazione del Concorso Nazionale Csain Lazio che si terrà nel mese di aprile.

Per informazioni: segreteria 338 7225831 dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.30.