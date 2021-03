Nuovo investimento di animale per le strade del Biellese. Ieri è capitato a Sandigliano in via Dante Alighieri quando un capriolo è stato travolto da una Ford Focus con alla guida un 30enne residente in paese.

L'uomo ha allertato le forze dell'ordine che hanno constatato il colpo che ha interessato la parte anteriore e laterale del mezzo. L'ungulato si è allontanato nel boschi.