Grave incidente a Magnonevolo, donna sbalzata fuori dall'abitacolo

Grave incidente a Magnonevolo nel comune di Cerrione, oggi poco dopo le 13, sulla strada che porta a Salussola. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, una donna sui 50 anni alla guida della sua Hynday, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. La sventurata è stata sbalzata fuori dall'abitacolo. A distanza di sei giorni, un altro incidente a poche centinaia di metri. LEGGI QUI

Immediatamente sono giunti due mezzi dei Vigili del Fuoco, l'ambulanza e l'elisoccorso del 118 oltre ai militari. L'automobilista è stata portata via in elicottero verso l'ospedale di Novara. Lunghe code si sono formate in entrambe le direzioni, la strada alle 14, è chiusa al traffico per permettere i soccorsi. Al momento attuale non si conoscono le condizioni della donna trasportata in codice rosso.