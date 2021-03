Ambiente e senso civico, a Vigliano cittadini modello ripuliscono il paese: "Non basta ciò che fanno gli altri" FOTO e VIDEO

Sono stati diversi i sacchi di immondizia che alcuni cittadini di Vigliano hanno riempito nella giornata di ieri, 28 febbraio, con la sporcizia trovata per le strade del paese. Un’iniziativa volontaria nata qualche settimana fa da un’idea di Elisabetta Tagliabue, che ha coordinato il gruppo della mattina. E se da una parte ci sono ancora troppe persone che sporcano il luogo in cui vivono, dall'altra ci sono anche quei cittadini che per senso civico e amore per il proprio paese se ne prendono cura.

Il gruppo della mattina era composto da Margherita Avanzi, Michela Romano, Cristian Chiappetta, Rudy Biondi e Massimo de Gaspari che, come gli altri hanno poi fatto nel pomeriggio, muniti di guanti e l’immancabile mascherina, hanno ripulito diverse zone del territorio raccogliendo sporcizia e rifiuti vari con gli attrezzi opportuni e nei sacchi per la raccolta messi a disposizione dal comune. “Stiamo pulendo per rendere più vivibile il nostro paese - racconta uno dei volontari, Cristian Chiappetta - perché a volte versa in condizioni poco piacevoli. Lo facciamo anche noi perché non basta ciò che fanno gli altri: vediamo il degrado che c’è in paese e crediamo che come cittadini sia giusto intervenire”.

Dell’iniziativa si era complimentata anche il sindaco Cristina Vazzoler “Ringrazio Elisabetta Tagliabue - aveva detto - che si è fatta portatrice di questa esigenza; grazie di cuore anche ad Alessandro Friaglia e a Ruby Loyola, che guideranno i ragazzi nel pomeriggio e che già dalla scorsa estate hanno progettato e attuato iniziative simili. Grazie ancora a tutti per questa bella dimostrazione di senso civico”.