Da oggi il Piemonte e Biella in zona arancione: Ecco cosa si può fare e cosa no

Da oggi il Piemonte e Biella sono in zona arancione: di seguito le principali misure previste in base all’ordinanza firmata nelle scorse ore dal ministro della Salute, Roberto Speranza.

Didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie, resta la didattica in presenza per le scuole superiori al 50%