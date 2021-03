Social commerce: vendi e promuovi gratis i tuoi articoli online e poi spedisci!

Comprare online è ormai per molti una pratica comune. E come dargli torto! Basta cercare su internet ciò di cui hai bisogno e in un batter d’occhio ecco una serie di articoli che potresti comprare e che arriverebbero direttamente a casa tua! In più, se non soddisfano le tue aspettative, potresti rivenderli o restituirli, ottenendo, quando è possibile, un rimborso.

Hai mai pensato di vendere qualcosa che hai in casa ma che ormai non usi più? Vendere degli oggetti usati può essere un lavoro proficuo ma come è possibile farlo online? è molto semplice. Bastano uno smartphone o un pc e solamente pochi minuti! Non preoccuparti se non sai come si fa. Qui per te c’è la guida giusta!

Affidati ai migliori siti di compravendita online: i Social Media

Su Internet troverai una miriade di siti di questo genere. I Social possono darti questa possibilità (Facebook e Instagram soprattutto) ma veramente pochi sono i siti che permettono di dare maggiore visibilità ai tuoi articoli, dandoti la possibilità di avere successo. Qual è il consiglio? Facile. Vendi i tuoi prodotti sui Social. Sono gli unici che possono dare visibilità ai tuoi articoli in poco tempo e col minimo sforzo! Basta caricare una foto o un video del tuo articolo con la giusta descrizione e il gioco sarà fatto! L’algoritmo si occuperà di pubblicizzarlo a migliaia di utenti, scelti in base ai loro bisogni e interessi.

Crea i tuoi post e pubblica i tuoi articoli!

Dopo aver creato una pagina o un account aziendale, a seconda del Social a cui ti sei affidato – anche se la vendita online è concessa anche ai privati – potrai finalmente creare i tuoi post. Se hai deciso di usare Facebook, il consiglio è di pubblicare i tuoi articoli su un canale appositamente creato per il commercio online, ovvero Marketplace. Fai una o più foto al tuo articolo, compila il tuo annuncio specificando la categoria di appartenenza (abbigliamento, elettronica, veicoli, ecc.), scrivi una breve descrizione, inserisci il prezzo e pubblica!

Se invece hai scelto Instagram, dopo aver creato il tuo profilo aziendale potrai pubblicare le foto dei tuoi articoli nelle Stories che però hanno una durata massima di 24 h. Per cui, una volta pubblicata la tua storia, il consiglio è di metterla in evidenza, in questo modo durerà oltre le ventiquattro ore. Oppure potrai pubblicare i tuoi post sul tuo account, inserendo una serie di tag sul tuo prodotto e aspettare che l’algoritmo di Instagram faccia il suo dovere!

Contratta con i tuoi acquirenti!