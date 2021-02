Fuori strada con l'auto a Tronzano: due persone in ospedale

Intorno alle 20,15 di ieri sera, 28 febbraio, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris è intervenuta a Tronzano in via Verdi (frazione Salomino) per un incidente tra due auto. A finire in ospedale un uomo e una donna, bloccati nell'auto inclinata su un fianco in un fosso a bordo strada e soccorsi con le opportune manovre dagli uomini del 115. Entrambi sono stati successivamente affidati al personale sanitario del 118 per il trasporto al nosocomio di Vercelli, mentre i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l'area e la vettura. Le condizioni dei due coinvolti non dovrebbero essere gravi.