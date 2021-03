Arrivederci zona gialla, l'ultima domenica in centro prima del ritorno in arancione FOTO

Ultima domenica di zona gialla abbastanza affollata per il centro di Biella. Nelle zone dei Giardini Zumaglini e di via Italia sono stati tanti i biellesi che, muniti di mascherina e cercando di rimanere distanziati, hanno passeggiato lungo le vie del centro approfittando della giornata di clima mite. Meno cittadini invece in zona Duomo, dove tanti erano soltanto di passaggio. Un'ultima boccata d'aria fresca prima della zona arancione, che tornerà domani 1 marzo e, se nel frattempo non cambierà nulla, rimarrà in vigore per due settimane.

Leggi anche: https://www.newsbiella.it/2021/02/26/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/piemonte-e-biella-verso-larancione-cosa-cambia.html