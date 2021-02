Virtus impegnata sul parquet di Gossolengo

Parte, con oggi pomeriggio, il ritorno del Girone A dove è inserita la Prochimica Virtus Biella. E sarà una difficile trasferta sul terreno di Gossolengo, ancora nel piacentino sette giorni dopo Alseno, proprio in relazione alla partita d’andata, finita 3-0 per le nerofucsia ma con punteggi ospiti oltre i 20 punti.

«Da Gossolengo mi aspetto un’aggressività diversa – commenta coach Stefano Colombo –. La squadra è cresciuta, soprattutto nelle sue giocatrici importanti tipo Scarabelli e Trabucchi. Sono certo che ci creeranno problemi». All’andata lo score delle due giocatrici non era stato esaltante, con all’attivo solo una manciata di punti. Anche per questo motivo si alza il timore del tecnico Virtus.

In casa nostra, la speranza è che le giocatrici ripetano il match giocato a gennaio al PalaSarselli e che aveva visto quattro atlete in doppio cifra: Fragonas 17 punti, El Hajjam 15, Mo 13 e Fornara 10.

«Sono convinto – continua l’allenatore – che tutte le ragazze abbaino le carte in regola per risolvere i problemi». Si giocherà come ormai ci stiamo abituando, senza pubblico, un fattore che potrebbe azzerare il fattore campo. «Sembra quasi di giocare una sorta di gara amichevole sotto certi punti di vista – conclude Colombo –. Spesso il pubblico incide notevolmente, quindi vengono fuori i valori delle ragazze e la loro carica interiore. Un fatto piacevole».

Il match in programma per questa 5^ giornata di Campionato è in calendario stasera 27 febbraio alle 17,30. Come sempre provvederemo ad informarvi sulle dirette in programma dalla palestra piacentina e le nostre ormai consuete interviste nel post partita. Forza Virtus!!!