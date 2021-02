Da lunedì si torna in zona arancione e da chi poteva essere commentata la notizia se non dal Cucu? Nella nuova puntata della rubrica satirica di Newsbiella “A te savülo dal Cucu?” la maschera chiavazzese si è presentata vestita di arancione per ricordare il passaggio dalla zona gialla alla zona, appunto, arancione. Per l'occasione il Cucu si è congedato e ha dato l'arrivederci alla prossima stagione della rubrica.

Ecco la puntata integrale: