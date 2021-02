Sia Luce, percorso tra arte e spiritualità: si presenta il saggio "Croce e resurrezione"

Nuovo appuntamento per “Sia Luce”, un percorso tra arte e spiritualità. Mercoledì 3 marzo alle 21 in diretta zoom Gabriella Caramore e Maurizio Ciampa presentano il saggio Croce e resurrezione (Il Mulino, 2018).

“In modi diversi, il Pieter Bruegel il vecchio della Salita al Calvario e il Rembrandt della Cena in Emmaus 'portano dentro la spirale della modernità il racconto della Croce e della Resurrezione di Cristo, e ne custodiscono il paradosso e lo scandalo, ne conservano memoria, facendone risaltare la fibra essenziale' – spiegano - Potrà mai risorgere quel piccolo Cristo smarrito, che nel suo dipinto Bruegel nasconde tra la folla, ignorato e affondato nell’indifferenza degli uomini? Qui la croce non sembra aprire il movimento della storia, ma piuttosto precipitare nella lunga notte del mondo. Con Rembrandt, nell’atmosfera sfibrata della Cena in Emmaus, anche l’evento della resurrezione si stempera: il risorto, seduto al tavolo dei viandanti, viene risucchiato indietro dalle tenebre verso un’esile luce. La sparizione del Cristo, l’assenza di ogni Dio su questa terra sono forse segni con cui oggi dobbiamo confrontarci. A partire dai dipinti Salita al Calvario di Pieter Bruegel il vecchio e Cena in Emmaus di Rembrandt e a diversi altri dipinti datati dal Quattrocento al Novecento, in Croce e resurrezione gli autori costruiscono un itinerario tra opere d'arte improntate a 'una forte carica interrogativa che tocca e scuote i fondamenti dell'esperienza cristiana' “.

