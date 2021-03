Nel primo pomeriggio di oggi, intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese presso la falesia di Nibbio, comune di Mergozzo, dove un uomo si è procurato la sospetta frattura a un arto inferiore durante una scalata.

Poiché le eliambulanze in quel momento erano occupate, sul posto sono state mandate le squadre a terra che hanno stabilizzato il paziente, lo hanno imbarellato e trasportato in spalle fino alla più vicina strada carrozzabile dove era in attesa un'autoambulanza.