Motocarro si rovescia a Mongrando, anziano in ospedale

È stato trasportato in ospedale per le cure del caso l'anziano rimasto coinvolto ieri, 26 febbraio, in un sinistro autonomo a Mongrando. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo si sarebbe rovesciato a bordo del suo motocarro rimanendovi all'interno. Una volta estratto, è stato assistito dai sanitari del 118 e portato in Pronto Soccorso.