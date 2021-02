L'investimento del 42enne in Panoramica Zegna si tinge di "giallo"

E' mistero l'incidente sulla Panoramica Zegna dove un uomo è stato trovato nel fossato con una frattura alla tibia. L'uomo è stato investito o ha perso l'equilibrio ed è caduto nel fossato? A cinque giorni dall'incidente continuano senza sosta le indagini degli uomini della Polizia stradale di Biella che stanno passando al setaccio ogni minimo particolare per ricostruire l'esatta dinamica accaduta la sera di domenica 21 febbraio in località Bellavista.

Stretto riserbo da parte degli inquirenti ma da quello che siamo riusciti a scoprire, la vicenda ora si tinge di giallo. Le registrazioni delle poche telecamere di video sorveglianza presenti in zona, passate minuziosamente a setaccio, non avrebbero finora messo in evidenza particolarità determinanti alla risoluzione del caso. E nessuno si è presentato spontaneamente negli uffici di via Tripoli a Biella per ammettere la propria colpa.

Il 42enne che ha riportato traumi guaribili in 30 giorni di prognosi, subito dopo l'incidente, sarebbe stato trovato in preda ai fumi dell'alcol, tanto da non ricordare assolutamente cosa fosse successo in quei secondi. Consorte e amici non possono essere d'aiuto in quanto, visto anche il buio della serata, non si erano neanche accorti del possibile investimento. Per terra sembrerebbe che non siano stati rinvenuti elementi utili ad attestare l'impatto tra veicolo e uomo.

Si apre così un nuovo capitolo che lascia spazio ad una possibile ipotesi mai presa in carico fino ad oggi, ovvero una caduta accidentale dello stesso triverese, magari col passaggio ravvicinato di un'autovettura, dalla quale ne è derivato il trauma. Il lavoro degli agenti della Polstrada continua alla ricerca di elementi utili e conferme.