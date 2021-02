Detenuto sferra pugno in pieno volto a poliziotto, aggressione al Carcere di Biella

Aggressione al personale di Polizia Penitenziaria al Carcere di Biella. A comunicarlo, in una nota stampa, la Segreteria CISL FNS Piemonte Orientale: “Nella giornata di venerdì 26 febbraio 2021 un poliziotto penitenziario di servizio al padiglione Oropa, è stato aggredito da un detenuto di nazionalità nigeriana con un pugno in pieno volto. Sembrerebbe che lo stesso detenuto si era reso responsabile mesi addietro di un’altra aggressione nei confronti di un altro poliziotto. Ormai le aggressione fisiche nei confronti dei poliziotti nelle carceri è diventato purtroppo un fenomeno inarrestabile, i poliziotti penitenziari hanno diritto di svolgere il proprio turno di servizio in totale sicurezza. Speriamo che il soggetto resosi responsabile dell’aggressione a due poliziotti in pochi mesi venga trasferito in altro istituto. Auguriamo una pronta guarigione al collega vittima dell’aggressione e speriamo che la nuova ministra della Giustizia ponga la giusta attenzione alle problematiche dei penitenziari Italiani”.