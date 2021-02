Grenoble chiama Andorno risponde, al via conversazioni online di francese

L'istituto comprensivo di Andorno, in collaborazione con l' Alliance Francaise di Biella, con l'intenzione di valorizzare lo studio delle lingue propone un progetto innovativo: dal 23 febbraio al 7 maggio 44 ragazzi delle medie di Andorno, Pralungo e Tollegno avranno l'occasione di fare un'ora di conversazione on line di francese con una giovane laureanda in ingegneria didattica dell'Université di Grenoble- Alpes. La stagista, Manon Baseyni, prepara una tesi magistrale sullo sviluppo delle competenze orali in didattica del francese per stranieri e l'istituto comprensivo non si è fatto sfuggire la ghiotta occasione.

Le docenti di lingua francese Bosco e Rosso hanno ritenuto che per i loro alunni fosse un'occasione unica per usare la lingua in un contesto autentico e al contempo imparare in modo ludico aspetti di civiltà e cultura della materia studiata Inoltre ogni settimana la giovane laureanda d'oltralpe propone sulla pagina Facebook o sul profilo Instagram dell'Alliance una canzone (lunedì), una ricetta (mercoledì) ed un capolavoro della pittura francese (venerdì), corredati da proposte didattiche utilizzabili dai docenti.

L'alta adesione e l'entusiasmo con i quali i ragazzi e le famiglie hanno accolto l'iniziativa sono la conferma della percezione dell'importanza della conoscenza delle lingue. A tale proposito va pure segnalato che la professoressa Cancian, docente di lettere di Andorno, sarà relatrice il 19 marzo ad un corso, sempre organizzato dall'Alliance, sull'utilizzo del CLIL in Francese nell'ambito della storia e della geografia nella scuola media.