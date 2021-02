Cavaglià, va in scena il primo Sabato delle Pulci tra gel, mascherine e misurazione temperatura FOTO

Esordio assoluto per la prima edizione del Sabato delle Pulci, l'attesissimo mercatino di Cavaglià, andato in scena oggi, 27 febbraio, in piazza Olivieri di Vernier, di fronte alla bocciofila.

Molti i banchi presenti, opportunamente distanziati nel rispetto delle norme Covid, e parecchi visitatori. Osservate le disposizioni di sicurezza come la misurazione della temperatura agli espositori, l'utilizzo di mascherine e gel nonché la realizzazione di un percorso specifico per le persone così da evitare incroci. Covid permettendo, l'appuntamento sarà in programma l'ultimo sabato di ogni mese.