Buon compleanno Papillon, conferenza online per celebrare i primi tre anni di attività

Il 27 febbraio 2018 a Cittadellarte-Fondazione Pistoletto nasceva la Delegazione biellese del Club di Papillon. Alla presenza del Presidente Paolo Massobrio, che appuntava il Papillon d'Argento al Socio Onorario Michelangelo Pistoletto,Arnaldo Cartotto nella sua veste di delegato biellese annunciava che la loro mission sarebbe stata "dare valore al territorio attraverso la filiera del gusto" e che il programma di attività sarebbe stato all'insegna del motto "Saperi&Sapori".

"Qualcosa abbiamo fatto in questi 3 anni - commenta Cartotto - nonostante tutto. Per celebrare il terzo compleanno abbiamo pensato di organizzare un evento dedicato al tema della "colleganza", cioè l'alleanza tra colleghi, come modalità di collaborazione tra gli operatori della filiera del gusto che può generare benefici per tutti".

Per l'occasione sarà possibile partecipare in diretta sulla pagina Facebook Golosaria all'evento "Fare rete nel territorio: alleanze di gusto" che avrà luogo domenica 28 febbraio alle 18 e che vedrà la presenza di Armona Pistoletto, presidente Let Eat Bi Cittadellarte Fondazione Pistoletto; Alessandro Boggio Merlo, Imprenditore Ceo Litheman Holding; oltre agli imprenditori Alessandro Zerbola e Michael Silverman. L'introduzione sarà a cura di Arnaldo Cartotto, delegato del Club di Papillon del Biellese. Condurrà i lavori Paolo Massobrio, presidente dell'associazione.