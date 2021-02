Trenino Biella-Oropa e Monastero Cluniacense sono Luoghi del Cuore, è boom di voti

2.353.932 voti raccolti fino al 15 dicembre, con oltre 39.500 luoghi segnalati in 6.504 Comuni d’Italia (l’82,3% del totale). Questi i numeri incredibili della decima edizione de I Luoghi del Cuore, il censimento nazionale dei luoghi da non dimenticare promosso dal FAI - Fondo Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

Cifre notevoli sono state registrate anche da due beni biellesi: il trenino Biella-Oropa e il Monastero Cluniacense dei Santi Pietro e Paolo di Castelletto Cervo, che hanno raccolto consensi unanimi. Il progetto di ripristino e recupero della vecchia tranvia ha raggiunto il 95° posto nazionale, entrando nella top ten regionale (9°) con 4.234 voti a favore; il sito monastico, invece, ha superato le più rosee aspettative: 2.749 voti, 2° posto nel Biellese, 14° in Piemonte e 157° in Italia. Ad aggiudicarsi il titolo nazionale la Ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza, che ha ottenuto 75.586 preferenze. “È la prima volta che il Biellese ottiene un risultato così importante – commenta a caldo il capo delegazione del FAI Biella Davide Furfaro – Per di più condiviso con due progetti di valorizzazione davvero importanti”.

Ora quali saranno le prossime mosse nell'imminente futuro? “Dal FAI arriveranno le linee guida per la presentazione dei progetti – spiega Furfaro - Da lì i comitati si attiveranno e il FAI deciderà a chi dare il finanziamento, in base a criteri precisi. Noi andremo avanti e continueremo il nostro percorso sperando di innescare un circolo virtuoso che possa servire a dare il via a questi progetti”.