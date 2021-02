Lavori a Cossato agli impianti elettrici, ecco le vie interessate

Interventi sugli impianti all'orizzonte nel territorio di Cossato. A comunicarli, in una nota sul proprio sito web, il Comune: “Enel – Distribuzione informa che l'erogazione dell'energia elettrica verrà interrotta per lavori martedì 2 marzo, dalle 8.30 alle 12.30”. Le vie interessate sono: Via Mercato, via Repubblica, piazza Mercato e via Giardini. L'intervento continuerà anche mercoledì 3 marzo, dalle 13.45 alle 15.30, in via Repubblica. L'interruzione interesserà solo i clienti alimentati in bassa tensione.