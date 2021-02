Cantieri a Pray: riapre al traffico strada per Flecchia. Lavori ad argini del Sessera

Novità sul fronte dei cantieri a Pray. Nei giorni scorsi, ha riaperto alla viabilità la strada comunale per Flecchia Villa Sopra che conduce a frazione Collo e Portula. “Pur con limitazioni e attenzioni e in attesa di completare i lavori con l'installazione di un guard rail, la strada chiusa ormai da cinque mesi è stata ripristinata al traffico veicolare – annuncia il sindaco Gian Matteo Passuello - I lavori resosi necessari a causa di un cedimento del versante, sono stati lunghi ed impegnativi, anche a causa del sequestro di parte del cantiere, a seguito di in grave incidente occorso ad un operaio nello scorso mese di ottobre”.

Terminano gli interventi anche in un tratto di argine del torrente Sessera a protezione dell'abitato ed area industriale, spazzato via dalla furia dell'acqua lo scorso ottobre. “Sono lavori assegnati per somma urgenza e anticipati con fondi Comunali che ammontano ad un importo totale di 160mila euro – spiega Passuello - Nei prossimi mesi saranno avviati simili interventi di messa in sicurezza dei corsi d'acqua con il rifacimento di argini e risistemazione delle sezioni idrauliche compromesse dalla piena”.