Biella, sindaco Corradino in visita all'Istituto Belletti Bona

Visita del sindaco di Biella Claudio Corradino all'Istituto Belletti Bona nel pomeriggio di ieri, venerdì 26 febbraio.

A commentare il fatto lo stesso primo cittadino: “Grazie alla camera degli abbracci portata dall’azienda bonprix, che consentirà in questo fine settimana a parenti e ad amici di vedere i propri cari, ho potuto chiacchierare con gli ospiti presenti in sala. Grazie alla filodiffusione dell’Istituto ho poi voluto mandare un messaggio a tutte le persone ricoverate nelle varie stanze, con parole di conforto e di speranza per superare tutti assieme questo momento. L’istituto Belletti Bona ospita attualmente circa 70 persone: oltre a salutare tutti ho colto l’occasione per confrontarmi con la direzione e così capire come stavano vivendo questo delicato momento. Ho appreso che praticamente tutti si sono già sottoposti alla prima fase vaccinale e questo mi conforta molto. Mi è stato raccontato come per tanti mesi gli ospiti non hanno potuto incontrare i propri figli e nipoti e di come solo grazie ai tablet e a internet si sono potuti mantenere vivi i rapporti. La mia speranza è quella di poter in estate poter tornare al Belletti Bona e di poter abbracciare tutti, magari con un pomeriggio di festa a base di musica. Ne abbiamo davvero bisogno”.