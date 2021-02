"A volte trovare un volto umano efficiente non ha prezzo". Lettore ringrazia volontario di via Caraccio

Una piccola parentesi in mezzo a tanto caos di quest'ultimo anno dove si riesce a capire che basta veramente poco fa tornare il sorriso alle persone. "Ho avuto bisogno di effettuare un prelievo di sangue. Prenotazione in Via Caraccio. Mi presento 20' prima, vengo accolta da questo signore molto disponibile che ti spiega come funziona il tutto. Con competenza ed un sorriso ti guida al tutto. Mi accorgo poco prima di effettuare il prelievo che non avevo la duplice copia del pagamento di una delle ricette.

In pochi minuti ho il problema risolto. O meglio me l'ha risolto. Ecco in momento come questo in cui si riesce solo ad intuire chi è celato dietro una mascherina, trovare un 'volto umano' efficiente, non ha prezzo. Grazie signore senza nome, per la tua umanità". Abbiamo voluto condividere con voi il pensiero di un nostro lettore.