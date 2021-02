La Rhythmic School torna in pedana: Sapino, Antorra, Dipalma e Sabattini sul podio a Volpiano

Dopo la messe di allori nazionali conquistati a Rimini lo scorso dicembre nelle finali nazionali del campionato italiano FGI di Ginnastica Ritmica (15 medaglie d’oro, 9 d’argento e 2 di bronzo), che ha visto la società cara al presidente Carlo Vineis essere la prima fra le associazioni piemontesi e nella Top five a livello nazionale, è seguito un lungo periodo di circa tre mesi in cui il calendario federale non prevedeva competizioni regionali.

La ripresa delle gare in presenza, nel rispetto di tutte le disposizioni, nuovamente ristrette in questi giorni ed attualmente in vigore, è stata sancita per sabato e domenica 27 e 28 febbraio con l’organizzazione della prima prova del campionato regionale Gold Allieve a squadre e della prima prova del campionato di serie D con l’organizzazione a cura della società Ginnastica Concordia di Chivasso, presso l’ottima struttura del PalaLancia. La Rhythmic School parteciperà al regionale gold con la squadra Allieve 3 formata da Emma Bragante, Ginevra Bravaccino ed Elena Pavanetto ed al campionato di serie D con tre squadre.

Nel livello A scenderanno in campo a difendere i colori della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya: Martina Brocchi, Alice Cola, Ginevra Viana e Ginevra Segatto; nel livello B: Iris Marchesi, Virginia Dao Bulfoni, Ilaria Giabardo ed Esther Sales Neto mentre nel livello C le atlete in gara saranno: Giada Mello Grand, Angelica Garizio, Giada Vitale e Gaia Ramella Pezza. Alle gare risultano iscritte più di quattrocento atlete a dimostrazione di quanto sia grande la voglia di tornare in pedana a confrontarsi con le altre ginnaste ed a condividere con le altre associazioni gioie e dolori tipici delle competizioni agonistiche, cercando in tal modo di dimenticare le difficoltà che si vivono quotidianamente in merito alla pandemia in corso e purtroppo costantemente in agguato.

Lo scorso week end alcune RSgirls, hanno partecipato ad una prova regionale valida per l’ammissione alla prova nazionale di ginnastica Ritmica del circuito Confsport che si è disputata a Volpiano. Accompagnate da Tatiana Shpilevaya ed Arianna Prete sono scese in pedana Giulia Sapino, Beatrice Antorra, Nadia Dipalma e Matilde Sabattini tutte impegnate nella categoria Elite, quella con il grado di difficoltà maggiore, alternandosi nei vari attrezzi in cui sono state impegnate occupando sempre i primi posti della classifica. Per loro un buon allenamento in previsione dei loro futuri prossimi impegni.