Filo guarda avanti

“Filo prosegue la sua strada, non si ferma. Torneremo presto a incontrarci in fiera e a toccare con mano il saper fare dei nostri espositori”: con queste parole Paolo Monfermoso, general manager di Filo, ha inaugurato “Con le mani”, un ciclo di incontri in vista della 56a edizione del Salone, che si terrà il 29-30 settembre 2021 al MiCo di Milano.

“Con le mani – Episodio 1” è visibile sul sito web di Filo (www.filo.it), sulla pagina Facebook e dall’account Twitter del Salone a partire dal 24 febbraio 2021, ovvero dal giorno in cui si sarebbe dovuta aprire la 55a edizione di Filo, annullata per le ben note ragioni. Filo ha comunque voluto mandare un messaggio di augurio ai suoi espositori e visitatori. Nel suo intervento, Monfermoso ha anche annunciato le iniziative che Filo intende intraprendere nel percorso verso la 56a edizione di settembre.

La più significativa è il ciclo di interviste con alcuni importanti testimonial del mondo tessile, da sempre vicini a Filo nei rispettivi ruoli. Con loro affronteremo temi rilevanti: internalizzazione, filiera, sostenibilità, capitale umano. Tutte le video-interviste saranno diffuse attraverso il sito web di Filo e i social del Salone (Facebook, Twitter, Instagram).

Anche la FilonewsLetter si presenta in una veste rinnovata, con tanto spazio alle aziende espositrici e una nuova rubrica, “Pronto? Filo!”. Curata da Gianni Bologna, responsabile creatività e stile di Filo, “Pronto? Filo!” propone brevi interventi-flash con suggerimenti su tipologie di filati e di tessuti orientati in particolare al mercato del breve termine.