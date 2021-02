Selvatica Arte e Natura in Festival 2021, ultimo giorno di mostra

Venerdì 26 febbraio dalle 15 al 21 ultimo giorno per visitare l’ottava edizione di Selvatica - Arte e Natura in Festival ospitata nei tre palazzi che compongono il Polo Culturale di Biella Piazzo – Palazzo Ferrero, Palazzo Gromo Losa e Palazzo La Marmora.

In esposizione le opere di Margherita Leoni, le sculture di Luciano Mello Witkowski Pinto, gli Alberi Monumentali Italiani incisi all’acquaforte da Federica Galli, gli acquerelli e i disegni botanici realizzati nell’Ottocento dalle sorelle Emilia e Filippina La Marmora e le opere dei giorni nostri di Angela Petrini e Maria Lombardi. In mostra anche gli scatti del concorso fotografico Glanzlichter, il progetto fotografico Habitat di Marco Gaiotti e l’esposizione scientifica a cura dei naturalisti Emanuele Biggi e Francesco Tomasinelli dedicata alle strategie di sopravvivenza d’insetti, anfibi e rettili.

Nonostante la lunga chiusura in seguito alle misure previste dal Dpcm del 3 novembre 2020 per il contrasto e il contenimento dell'emergenza Covid-19, l’ottava edizione di Selvatica è stata visitata da oltre 1500 persone e ha permesso all’organizzazione di trovare nuove modalità di fruizione e visibilità delle mostre proposte in questa edizione, attraverso attività digitali.

Infatti, nei mesi di chiusura, il Festival ha coinvolto il pubblico con un aggiornamento quotidiano del sito internet e delle pagine social - Facebook, Instagram e YouTube – con contenuti video, immagini, interviste, storie e incontri virtuali che non hanno solo raccontano il lavoro degli artisti presenti in mostra, ma anche tematiche ambientali.

È stata anche introdotta una nuova modalità di fruizione del festival attraverso le visite virtuali gratuite delle mostre sul sito https://www.selvaticafestival.net/2020/tour360/ - modalità attiva fino alla chiusura del festival - che ad oggi è stata utilizzata da circa 4300 persone.

Inoltre, Selvatica ha offerto l’occasione a più di 500 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di conoscere gli animali della mostra “Predatori del microcosmo. La corsa agli armamenti di ragni, insetti, anfibi e rettili” con lezioni online gratuite di 90 minuti condotte da Clorofilla Soc. Coop. e WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi.



Selvatica - Arte e Natura in Festival è un evento biennale in cui le arti visive dialogano con la bellezza della natura diventando un filtro con cui osservare il mondo.

Il Festival, progettato da Palazzo Gromo Losa Srl, ideato da E20Progetti e da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, ha sede nella cornice storica di Biella Piazzo e unisce artisti, fotografi, creativi e ricercatori in un insieme di proposte che coniugano mostre di pittura, fotografia, scultura, incontri e conferenze. Tema assoluto la natura e i diversi modi di rappresentarla.

Orari

Venerdì 26 febbraio h 15.00 -21.00

Biglietto

Intero: 7,00 € / Ridotto: 5,00 € / Under 25 gratuito.

Selvatica + mostra Predatori del microcosmo. La corsa agli armamenti di ragni, insetti, anfibi e rettili (Palazzo Gromo Losa).

Intero: 10,00 € / Ridotto: 8,00 €.

Speciale bambini e ragazzi 3 - 25 anni: 3,00 €.

Biglietteria a Palazzo Gromo Losa.



Per informazioni su riduzioni, visite guidate e didattica

Tel. +39 015 0991868

info@selvaticafestival.net

didattica@selvaticafestival.net

Per informazioni

Palazzo Gromo Losa Srl - c/o Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

Via Garibaldi 17 - 13900 Biella

http://www.selvaticafestival.net

https://www.facebook.com/Selvatica.Arte.e.Natura.in.Festival/

https://www.instagram.com/selvatica_festival/