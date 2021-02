Accademia Biellese, al via il Laboratorio per Ricercatori del Mistero

Proseguono gli appuntamenti dell'Accademia Biellese. Partirà il Laboratorio per Ricercatori del Mistero, in programma domenica 28 febbraio alle 15, un percorso di studi teorico e pratico per coloro che sono da sempre alla ricerca di una conoscenza nascosta, occulta.

“Dal simbolo dell’occhio di Horus fino all’occhio della Provvidenza, dalle incisioni rupestri a forma di coppella alla Coppa del Graal, dalle divinità civilizzatrici alle divinità serpente fino ai Templari e alla Massoneria, dall’isola leggendaria di Atlantide ad Agharta, il regno leggendario all’interno della Terra, fino alle piramidi sparse in ogni angolo del Mondo, faremo un viaggio nelle antiche dottrine segrete, passando per i misteri esoterici, le dottrine eretiche, il paganesimo e la caccia alle Streghe, antico collegamento con il culto del femminino – spiegano - Questi sono solo alcuni degli argomenti che tratteremo in questo affascinante Viaggio alla ricerca delle nostre origini! Il Laboratorio prevede anche escursioni e ricerche sul campo in primavera/estate”.

Per iscrizioni e informazioni clicca su https://accademiabiellese.it/product/corso-ricercare-mistero/