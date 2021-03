Dal Nord Ovest - Rimane incastrato nell'auto dopo l'incidente, liberato dai Vigili del Fuoco

Alle 18,20 circa di ieri sera, 26 febbraio, una squadra di Borgomanero è intervenuta in via Novara a Borgomanero per un incidente stradale, con due mezzi coinvolti. Giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno provveduto a liberare la persona incastrata con la collaborazione dei sanitari. Sul posto anche 118 e Carabinieri di Romagnano Sesia.