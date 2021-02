Dal Nord Ovest – Nuovo incidente in autostrada, scontro auto-furgone: grosso spavento per i conducenti

Nuovo incidente in autostrada. Intorno alle 13.30 di oggi, 26 febbraio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti all'altezza del casello di Greggio, sulla Torino/Milano, per un sinistro stradale che ha visto coinvolti un'auto e un furgone.

I passeggeri sono stati soccorsi e curati dai sanitari del 118 mentre i mezzi sono stati messi in sicurezza dalla squadra intervenuta sul posto, insieme agli agenti di Polizia e al personale del Soccorso Stradale. I conducenti rimasti coinvolti non sono stati trasportati in ospedale: per loro un grande spavento. Anche il traffico non ha subito rallentamenti.