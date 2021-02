Candelo - Doppio colpo per i ladri, ripulita una casa bifamiliare

Topi d'appartamento in azione in una abitazione bifamigliare di Candelo in via Bianco. I malviventi sono entrati intorno alle 13,30 tramite la finestra del bagno nel primo alloggio. Dopo aver messo sottosopra le camere sono usciti con alcuni monili in oro.

Non contenti, i ladri si sono anche introdotti nell'altra abitazione e allo scasso della serratura della porta. Dopo aver aperto cassetti e messo a soqquadro sono scappati con altri oggetti in oro. Il danno in entrambe le case è ancora in via di inventario.