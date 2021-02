Vaccini over 80: Da Asl Biella la storia di Antonietta, prima camionista del Biellese

Sono tante le vite che medici e infermieri incontrano durante il loro percorso, soprattutto in un periodo come questo. Esperienze e storie che si intrecciano e lasciano un segno, come quella di Antonietta, raccontata da Asl Biella sulla propria pagina Facebook.

"Classe 1932 - si legge - prima camionista del Biellese, Antonietta è una delle giovani donne dell'Italia del secondo dopoguerra che hanno scritto una pagina importante della nostra storia. Con lo stesso spirito fiero e fiducioso verso la vita, domenica era lì in ambulatorio, in compagnia di altre coetanee, per fare il vaccino anticovid. Prendiamo la sua storia come simbolo di una generazione di tante donne, ora nonne, che hanno affermato per la prima volta se stesse, per il bene delle loro famiglie e contribuendo così alla rinascita del Paese. Quasi come una storia che si ripete e nella quale ora siamo chiamati a fare lo stesso, prendendo in mano lo stesso testimone".

Prosegue: "Subito dopo il matrimonio, a 22 anni, è arrivata con il marito dal Veneto nel Biellese per costruirsi una famiglia e un futuro, che ha saputo realizzare con tenacia e sacrificio. Ha infatti sempre lavorato sodo mentre seguiva la famiglia che cresceva: negli anni '50, appena poco più che ventenne, gestiva un banco di tessuti al mercato: guidava l'apecar, che le serviva per trasportare gli scampoli, che scaricava e caricava da sola ogni giorno".

Come raccontato da Asl Biella, all'età di 40 anni Antonietta si è iscritta all'autoscuola per conseguire la patente di guida per camion, non badando molto al fatto che negli anni '70 era ancora un ambiente prettamente maschile. "Voleva sostenere il marito - spiegano dall'Asl - con cui ha condiviso 63 anni della sua vita, nell'ambito dell'impresa familiare di autotrasporti conto terzi. Riuscì nell'impresa e ottenne con molta forza di volontà - ci racconta - la patente, diventando così la prima donna camionista del Biellese!".

Oggi, pensionata, conserva intatti i suoi valori e lo stesso spirito “guida”. Donna, mamma, nonna sempre con il motore acceso dell'allegria, del buon umore. Nonostante l'età, le avversità della vita ed in barba alla pandemia affronta la vita “con cuor contento” sempre e comunque.