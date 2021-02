Europrogettazione, a Torrazzo il corso specialistico per amministratori locali

Grazie al Progetto “Evidence of Europe - Laboratori di Europrogettazione nel Territorio Biellese per il Fare”, il corso specialistico per amministratori locali in tema di Europrogettazione è ai nastri di partenza.

Il corso è promosso da una rete di Comuni biellesi, con Torrazzo capofila, Viverone, Magnano, Muzzano, Cerrione, Zubiena, Roppolo, Cavaglià, Dorzano, Salussola. L’ideazione del progetto ha visto coinvolta la Project Manager Gabriella Bigatti, che ha il compito di condurre le lezioni di Europrogettazione.